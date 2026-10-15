Przecież butelki po piwie zawsze były zwrotne( ͡° ͜ʖ ͡°)

Wałek w stylu jest okazja to udajemy stratę, opłaci się kilka artykułów to państwo dołoży.

I w taki sposób drodzy rodacy(śmieciarze) na systemie kaucyjnym jesteśmy wydymani kilkukrotnie.