Producenci napojów toną w długach. Wszystko przez system kaucyjny
Producenci napojów., w tym piwa mają ponad 109 mln zł długów. System kaucyjny pogłębia zatory płatnicze w branży. SprawdPlutonium
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Producenci napojów., w tym piwa mają ponad 109 mln zł długów. System kaucyjny pogłębia zatory płatnicze w branży. SprawdPlutonium
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Komentarze (17)
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Wałek w stylu jest okazja to udajemy stratę, opłaci się kilka artykułów to państwo dołoży.
I w taki sposób drodzy rodacy(śmieciarze) na systemie kaucyjnym jesteśmy wydymani kilkukrotnie.
@jagoslau: pochwal się co Ty zrobiłeś aby przeciwdziałać tej jak i innym ustawom wprowadzonym sukcesywnie na przestrzeni ostatnich lat.
Wyobraźmy sobie analogiczną sytuację na innym gruncie: w parku w UK jakiś ciapak korzysta sobie z nastolatki.
Jak ten skończy, podchodzi drugi i też korzysta, dlatego że grunt już przygotowany, sytuacja jasna. Ale gdyby sytuacja nie zaistniała, sam by jej nie zorganizował, nie zainicjował.
Pytanie, czy winimy drugiego ciapaka?
„ Już w 2024 r. BIG InfoMonitor informował, że ich zaległości (browarów) wzrosły niemal 23-krotnie w ciągu pięciu lat — z 1,38 mln do około 32 mln zł”
Kolejny portal idzie w stronę śmiecia.