Uważaj na tanie smartfony z Androidem. Przychodzą zawirusowane
Sprawę nagłośniła redakcja Bleeping Computer, lecz wszystko zaczęło się od użytkowników forum XDA, gdzie niektóre posty sugerowały dziwne zachowanie pancernych smartfonów od Doogee i Cubot. Co niezwykle istotne urządzenia producentów dostaniecie także w Polsce, warto więc zapoznać się ze sprawą.lapagapa
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Komentarze (33)
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Instalki, antyweb, benchmark i elektroda.
Zakopać ze względu na źródła czy wykopać bo może się komuś przydać ta informacja
Smartfon z czarnej listy.
Zamykam temat.
Nie stać was na motorolę za 400 zł?
Może warto dać szanszę chińskiemu Hammerowi z polską naklejką?
Wszystko działa jal należy i nie laguje
xDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD