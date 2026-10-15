Co kosmos robi z człowiekiem? Kulisy lotów załogowych | dr Anna Fogtman
Spacery kosmiczne to ekstremum, ale cała astronautyka jest ogromnym wyzwaniem dla organizmu. Mikrograwitacja wpływa na mięśnie, kości, trawienie, wzrok i psychikę. By człowiek mógł przetrwać w tak obcych warunkach, potrzebna jest praca tysięcy specjalistów, w tym ekspertów medycyny kosmicznej.koral_koloru_koralowego
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Komentarze (5)
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https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-nowy-plan-na-kopalnie-wujek-pod-ziemia-ma-powstac-centrum-ko,nId,23523583
Piękny żywy pomnik by to był :-) gdyby się udało.