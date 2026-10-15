Ja to ogólnie się zastanawiałem, dlaczego np. poczta u mnie w mieście może funkcjonować 1 dzień w tygodniu od 11 do 19, a wszystkie k---a urzędy sztywne 7:30 -15:30 żebyś ty szary robaku pracujący na 1 zmianę jak 80% obywateli musiał specjalnie brać urlop by się dowiedzieć że Panienka ze stanowiska w gminie do której idziesz jest na urlopie i nikt nie może ci pomóc? Albo inny przykład, w Krakowie 2 miesiące Pokaż całość