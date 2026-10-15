Porty działają całą dobę, urzędnicy do 15. Absurd blokuje polską logistykę
Polskie terminale kontenerowe rozładowują statki przez 365 dni w roku, w dzień i w nocy. Tymczasem służby kontrolne pracują w trybie biurowym: w dni robocze od 7:00 do 15:00. Ta asynchroniczność sprawia, że odprawa celna w polskich portach trwa nawet do trzech tygodni.portal_przemyslowy
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Komentarze (29)
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@ZiemniakPolski: a kto twoim zdaniem może narzekać na zarobki a kto nie?
Co znaczy w ogole sluzby kontrolne? Akurat przy portach celnicy pelnia sluzbe non stop wiec kontener mozna zwolnic kiedy sie chce, chyba ze mowimy o sanepidzie, wijharsie itp to wtedy faktycznie trzeba czekac na dzien roboczy ale zeby kontener odprawiac 3 tygodnie to juz musi byc rewizja urzedu celnego.
Abstrahujac od faktycznej pracy jaka robia sluzby graniczne to tutaj jakis totalny bełkot
Ale przynajmniej jest drozej niż w DE czy NL.
No i ok. to tak wymarzony przez pokolenie Z live&work balance.
Zmuszanie ludzi do pracy po 15 jest barbarzyństwem.