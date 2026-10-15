Koniec z "ekościemą"? Ustawa przeciw greenwashingowi
Firmy reklamujące produkty jako ekologiczne będą musiały mieć na to konkretne dowody. Nowe przepisy obejmą także informacje o trwałości towarów, możliwości ich naprawy oraz aktualizacjach oprogramowania. Ustawa wejdzie w życie we wrześniu 2027 roku.erka73
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 18
- Odpowiedz
Komentarze (18)
najlepsze
Powinno się zrobić masową kampanię gdzie porównuje się 2 takie same produkty.
Jeden made in Europe i drugi w kraju trzeciego świata.
I porównać jak wygląda produkcja tutaj i tam.
Zarówno pod względem samej produkcji, warunków pracy pracowników, radzenia sobie z zanieczyszczeniami i kosztami emisji CO2 w tym uwzględniając koszty transportu od fabryki do klienta w EU.
Jestem pewien, że w większości przypadków emisja zanieczyszczeń i CO2
Niemcy to nawet przez "pomyłkę" wyłączyli sprawne elektrownie jądrowe i teraz mają problem.
Po prostu chinscy lobbyści dobrze płacą, albo mają nagrania z różnych wysp. A społeczeństwo w UE grzecznie głosuje na te same gęby, to tak im mówią w telewizji.
Ja mam w robocie elokogiczną frezarkę :)
Drodzy ekolodzy, jak chcecie zrobić coś pożytecznego i prawdziwie ekologicznego w miastach to proponuję zacząć od liczników na skrzyżowaniach i stałych zielonych strzałek. Mniejsze korki = mniej spalin.