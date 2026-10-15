Za mało i za późno.

Powinno się zrobić masową kampanię gdzie porównuje się 2 takie same produkty.

Jeden made in Europe i drugi w kraju trzeciego świata.

I porównać jak wygląda produkcja tutaj i tam.

Zarówno pod względem samej produkcji, warunków pracy pracowników, radzenia sobie z zanieczyszczeniami i kosztami emisji CO2 w tym uwzględniając koszty transportu od fabryki do klienta w EU.

Jestem pewien, że w większości przypadków emisja zanieczyszczeń i CO2 Pokaż całość