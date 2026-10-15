Kiedyś za ich brak groziła kara śmierci, teraz ktoś wyrzucił je na śmietnik.
W Legnicy ktoś wyrzucił na śmietnik wehrmachtowskie przepustki pracownicze z 1944 roku, wydane Polakom zatrudnionym w warszawskiej fabryce niemieckiego koncernu Philips. Dokumenty przetrwały 82 lata w bardzo dobrym stanie. Dziś przed zniszczeniem uratował je przypadkowy znalazca.JCTJ
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Komentarze (17)
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@pendzoncy_jez: bot miałby cokolwiek zrobić? Jedyne co może to wygenerować jakiś slop.
2. Przychodź regularnie na śmietnik koło jego domu, masz szansę znaleźć niemałe pamiątki.
Brzmi zabawnie, ale znawcy tematu robią tak nie od dzisiaj i z niemałymi znaleziskami, mundury, ordery, cenne pamiątki.
Dziś: Telefonat.