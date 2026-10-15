Zarówno Obajtek, Kaczyński, Morawiecki, Glapinski i paru innych pisowcow w sprawiedliwym świecie trafiliby do więzienia. Natomiast taki Trump powinien w celi od lat czekac na karę śmierci.



Ale co zrobisz; Bożenko, zaraz wszystkich świętych, potem Boże Narodzenie a później retardy znowu wybiorą konserwatystów do władzy, bo nic sie nie nauczyli ani z historii własnego kraju ani z innych.