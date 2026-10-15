Syn Daniela Obajtka prezesem nowej spółki: nieruchomości
Były prezes Orlenu i europoseł PiS Daniel Obajtek założył spółkę, której prezesem został jego 27zdrajczyciel
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Były prezes Orlenu i europoseł PiS Daniel Obajtek założył spółkę, której prezesem został jego 27zdrajczyciel
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Komentarze (27)
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nawet nie musicie być obywatelami PL, ani mieć peselu
ciiiiii.....
Ale co zrobisz; Bożenko, zaraz wszystkich świętych, potem Boże Narodzenie a później retardy znowu wybiorą konserwatystów do władzy, bo nic sie nie nauczyli ani z historii własnego kraju ani z innych.