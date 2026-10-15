Policyjny pirat drogowy? Dopiero po interwencji KGP sprawa nabrała tempa!
Ponad dwa miesiące policyjnych czynności. Dopiero po pytaniach KGP sprawę zakończono wnioskiem o ukaranie policjanta. Czy koledzy po fachu potraktowali go ulgowo?AndrzejInstruktor
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 10
- Odpowiedz
Komentarze (10)
najlepsze
Łamanie prawa przez policję jest spotykane na całym świecie. Problemem w Polsce (w wielu innych krajach też, ale nie o to chodzi) jest to, że polska organizacja policyjnopodobna prawie nigdy nie ponosi za to odpowiedzialności.
@LudzieToDebile:
ale nie zawsze...