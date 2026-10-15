10 pytań do inwestora centrum danych w Piasecznie, na które mieszkańcy powinni otrzymać konkretne odpowiedzi:



1. Energia: Jaka będzie całkowita moc przyłączeniowa kampusu i roczne zużycie energii elektrycznej? Dlaczego nie ujawniono mocy IT?



2. Hałas: Jaki poziom hałasu będą generować instalacje chłodnicze, wentylatory, transformatory i agregaty? Czy wykonano pomiary lub symulacje uwzględniające zabudowę mieszkaniową Józefosławia, również w nocy?



3. Pokaż całość