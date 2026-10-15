Centrum danych w Piasecznie Sien Real - pachnie "Małyszem"
Tuż obok Józefosławia powstaje kampus czterech centrów danych. Nie znamy operatora ani docelowej mocy IT. Mieszkańcy pytają o hałas, zużycie energii i wody, emisje z agregatów oraz wpływ na środowisko. Czy inwestycja tej skali jest wystarczająco transparentna?Hahaharry
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Komentarze (46)
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1. Energia: Jaka będzie całkowita moc przyłączeniowa kampusu i roczne zużycie energii elektrycznej? Dlaczego nie ujawniono mocy IT?
2. Hałas: Jaki poziom hałasu będą generować instalacje chłodnicze, wentylatory, transformatory i agregaty? Czy wykonano pomiary lub symulacje uwzględniające zabudowę mieszkaniową Józefosławia, również w nocy?
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