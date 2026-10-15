https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/document/C/2025/C-0070-25-00000000RP-01-P-01/ARRET/328145-PL-1-html
Bank nie może odmówić zwrotu kwoty wynikającej z nieautoryzowanej transakcji, nawet jeśli jego zdaniem użytkownik rażąco zaniedbał obowiązków w zakresie bezpieczeństwa płatności (TSUE) wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 października 2026 r. w/s Tukowiecka (C-70/25)[Dyrektywa PSD2 nie pozwala na to, by] dostawca usług płatniczych mógł odmówić płatnikowi bezzwłocznego zwrotu kwoty nieautoryzowanej transakcji płatniczej, podnosząc, że płatnik poniósł stratę związaną z tą transakcją płatniczą w związku z tym, że nie dochował, wskutek rażącego zaniedbania, obowiązków [w zakresie zabezpieczenia instrumentu płatniczego].
- sprawa zaczęła się od ataku phishingowego na klientkę internetowej platformy sprzedażowej: oszust podstawił fałszywy link do płatności, użytkowniczka wpisała na spreparowanej stronie swoje dane do logowania do banku, co skończyło się oszukańczym przelewem z jej rachunku na kwotę 3 tys. zł;
- dzień później kobieta powiadomiła policję o przestępstwie i złożyła reklamację w banku;
- jednakże bank PKO BP S.A. uznał, że do oszustwa doszło tylko dlatego, że poszkodowana wykazała się rażącym zaniedbaniem w zakresie bezpieczeństwa transakcji — i na tej podstawie reklamacji nie uwzględnił;
- zatem użytkowniczka wniosła przeciwko bankowi powództwo o zwrot środków wyprowadzonych przez oszustów;
- a sąd powziął wątpliwość jak traktować przepisy o obowiązku zwrotu nieautoryzowanej transakcji spowodowanej rażącym niedbalstwem użytkownika: czy w takim przypadku bank powinien bezzwłocznie, najpóźniej do końca następnego dnia roboczego, zwrócić pieniądze — a dopiero po ustaleniu faktów miałby prawo dochodzić od klienta zwrotu strat jako wynikających z rażącego niedbalstwa? a może jednak instytucja płatnicza jest uprawniona do samodzielnej oceny zachowania klienta?
- zatem zwrócił się ze stosownym zagadnieniem, w trybie prejudycjalnym, do TSUE;
wyrok TSUE:
- w wydanym dziś wyroku Trybunał podkreślił, iż obowiązek zwrotu przez dostawcę usług płatniczych kwoty wynikającej z nieautoryzowanej transakcji płatniczej jest zasadą, natomiast możliwość odmowy uwzględnienia roszczeń płatnika — wyłącznie ze względu na uzasadnione podejrzenie oszustwa, które zostało zgłoszone organom ścigania — jest wyjątkiem od reguły;
- dyrektywa o usługach płatniczych nie przewiduje natomiast możliwości odmowy bezzwłocznego zwrotu kwoty nieautoryzowanej transakcji ze względu na rażące zaniedbanie przez użytkownika obowiązków w zabezpieczeniu instrumentu płatniczego;
Art. 73 ust. 1 dyrektywy o usługach płatniczych przewiduje tylko jedno odstępstwo od obowiązku natychmiastowego zwrotu, a mianowicie sytuację, w której dostawca usług płatniczych ma uzasadnione podstawy, aby podejrzewać oszustwo, i poinformuje na piśmie o tych podstawach odpowiedni organ krajowy
- dla odmiany unijne prawo pozwala na obciążenie klienta odpowiedzialnością za szkodę do wysokości 50 euro za nieautoryzowane transakcje dokonane przy wykorzystaniu utraconego lub skradzionego instrumentu płatniczego, jak też w przypadku działania w nieuczciwych zamiarach lub w przypadku celowego lub rażącego zaniedbania w zabezpieczeniu);
- (TSUE zauważył też, że dyrektywa pozwala na ograniczenie odpowiedzialności nawet przy braku nieuczciwych zamiarów lub celowego zaniedbania po stronie użytkownika, a to ze względu na charakter danych uwierzytelniających lub konkretne okoliczności użycia nielegalnie wykorzystanego instrumentu płatniczego — acz Polska takiego przepisu do ustawy nie wprowadziła);
- tak czy inaczej zasada jest prosta: w przypadku nieautoryzowanej płatności bank niezwłocznie zwraca pieniądze klientowi, chyba że podejrzewa oszustwo i zawiadamia o nim organy ścigania, nawet jeśli wszystko wskazuje, że użytkownik dopuścił się rażącego zaniedbania w zakresie bezpieczeństwa; jeśli owe zaniedbania się potwierdzą — bank może żądać od klienta zwrotu poniesionych strat (czyli pozywać);
- pamiętając przy tym o rozkładzie ciężaru dowodu: skoro to dostawca usługi płatniczej ma udowodnić rażące zaniedbanie po stronie klienta — to przecież nie chodzi ani o to, żeby udowadniał to sam sobie, w wewnętrznym postępowaniu reklamacyjnym, ani też o to, by zmuszać konsumenta do ponoszenia dodatkowych niedogodności.
Biorąc pod uwagę taką wykładnię TSUE orzekł, iż dostawca usług płatniczych nie jest uprawniony do odmowy bezzwłocznego zwrotu klientowi kwoty wynikającej z nieautoryzowanej transakcji spowodowanej rażącym zaniedbaniem po stronie użytkownika.
Źródło https://czasopismo.legeartis.org/2026/10/razace-zaniedbanie-zabezpieczeniu-instrumentu-platniczego-zwrot-nieautoryzowana-transakcje-wyrok-tsue/
Komentarze (25)
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A tak na poważnie to bank oczywiście powinien odpowiadać jeśli kwota wynika z NIEAUTORYZOWANEJ transakcji. Czyli nic nie podawałem, nic nie robiłem, kasa znika z mojego konta.
Ale jeśli
płatnik poniósł stratę związaną z tą transakcją płatniczą w związku z tym, że nie dochował, wskutek rażącego zaniedbania, obowiązków.
Wygeneruje sporą liczbę przekrętów, bo znajdzie się masa cwaniaków i finalnie skończy się jakimiś ograniczeniami w usługach online dla normalnych użytkowników.
@konradpra: Akurat do momentu, w którym jest tu zachowana zasada symetrii, klient-bank, to masz rację. Ale jest tu raczej zależność siły i to bank jest na pozycji silniejszej. Weźmy przykład, jak osobie nietechnicznej łatwo będzie otworzyć konto i jak trudno będzie je zamknąć.
@konradpra: dobrze ze ktoś rozsądny zabrał glos w tym temacie, bo banki które w 2025 zanotowały w Polsce rekordowy zysk 48,7 miliarda złotych same nie potrafią zadbać o siebie ani swoje pieniadze.
Ludzie dają oszustom kontrolę nad własnym komputerem, podają dane logowania na lewych stronach, dyktują oszustom przez telefon dane 2FA, oszust kradnie pieniądze i bank ma to potem oddawać?
Ja rozumiem
Natomiast sprawa wygląda ciekawiej jak te pieniądze ci ukradną z konta - wtedy bank działając wbrew prawu (zasłaniając się dobrem
Za niedługo te