https://infocuria.curia.europa.eu/tabs/document/C/2025/C-0070-25-00000000RP-01-P-01/ARRET/328145-PL-1-html

Bank nie może odmówić zwrotu kwoty wynikającej z nieautoryzowanej transakcji, nawet jeśli jego zdaniem użytkownik rażąco zaniedbał obowiązków w zakresie bezpieczeństwa płatności (TSUE) wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 15 października 2026 r. w/s Tukowiecka (C-70/25)[Dyrektywa PSD2 nie pozwala na to, by] dostawca usług płatniczych mógł odmówić płatnikowi bezzwłocznego zwrotu kwoty nieautoryzowanej transakcji płatniczej, podnosząc, że płatnik poniósł stratę związaną z tą transakcją płatniczą w związku z tym, że nie dochował, wskutek rażącego zaniedbania, obowiązków [w zakresie zabezpieczenia instrumentu płatniczego].

sprawa zaczęła się od ataku phishingowego na klientkę internetowej platformy sprzedażowej: oszust podstawił fałszywy link do płatności, użytkowniczka wpisała na spreparowanej stronie swoje dane do logowania do banku, co skończyło się oszukańczym przelewem z jej rachunku na kwotę 3 tys. zł;

dzień później kobieta powiadomiła policję o przestępstwie i złożyła reklamację w banku;

jednakże bank PKO BP S.A. uznał, że do oszustwa doszło tylko dlatego, że poszkodowana wykazała się rażącym zaniedbaniem w zakresie bezpieczeństwa transakcji — i na tej podstawie reklamacji nie uwzględnił;

zatem użytkowniczka wniosła przeciwko bankowi powództwo o zwrot środków wyprowadzonych przez oszustów;

a sąd powziął wątpliwość jak traktować przepisy o obowiązku zwrotu nieautoryzowanej transakcji spowodowanej rażącym niedbalstwem użytkownika: czy w takim przypadku bank powinien bezzwłocznie, najpóźniej do końca następnego dnia roboczego, zwrócić pieniądze — a dopiero po ustaleniu faktów miałby prawo dochodzić od klienta zwrotu strat jako wynikających z rażącego niedbalstwa? a może jednak instytucja płatnicza jest uprawniona do samodzielnej oceny zachowania klienta?

zatem zwrócił się ze stosownym zagadnieniem, w trybie prejudycjalnym, do TSUE;

wyrok TSUE:

w wydanym dziś wyroku Trybunał podkreślił, iż obowiązek zwrotu przez dostawcę usług płatniczych kwoty wynikającej z nieautoryzowanej transakcji płatniczej jest zasadą, natomiast możliwość odmowy uwzględnienia roszczeń płatnika — wyłącznie ze względu na uzasadnione podejrzenie oszustwa, które zostało zgłoszone organom ścigania — jest wyjątkiem od reguły;

dyrektywa o usługach płatniczych nie przewiduje natomiast możliwości odmowy bezzwłocznego zwrotu kwoty nieautoryzowanej transakcji ze względu na rażące zaniedbanie przez użytkownika obowiązków w zabezpieczeniu instrumentu płatniczego;

Art. 73 ust. 1 dyrektywy o usługach płatniczych przewiduje tylko jedno odstępstwo od obowiązku natychmiastowego zwrotu, a mianowicie sytuację, w której dostawca usług płatniczych ma uzasadnione podstawy, aby podejrzewać oszustwo, i poinformuje na piśmie o tych podstawach odpowiedni organ krajowy

dla odmiany unijne prawo pozwala na obciążenie klienta odpowiedzialnością za szkodę do wysokości 50 euro za nieautoryzowane transakcje dokonane przy wykorzystaniu utraconego lub skradzionego instrumentu płatniczego, jak też w przypadku działania w nieuczciwych zamiarach lub w przypadku celowego lub rażącego zaniedbania w zabezpieczeniu);

(TSUE zauważył też, że dyrektywa pozwala na ograniczenie odpowiedzialności nawet przy braku nieuczciwych zamiarów lub celowego zaniedbania po stronie użytkownika, a to ze względu na charakter danych uwierzytelniających lub konkretne okoliczności użycia nielegalnie wykorzystanego instrumentu płatniczego — acz Polska takiego przepisu do ustawy nie wprowadziła);

tak czy inaczej zasada jest prosta: w przypadku nieautoryzowanej płatności bank niezwłocznie zwraca pieniądze klientowi, chyba że podejrzewa oszustwo i zawiadamia o nim organy ścigania, nawet jeśli wszystko wskazuje, że użytkownik dopuścił się rażącego zaniedbania w zakresie bezpieczeństwa; jeśli owe zaniedbania się potwierdzą — bank może żądać od klienta zwrotu poniesionych strat (czyli pozywać);

pamiętając przy tym o rozkładzie ciężaru dowodu: skoro to dostawca usługi płatniczej ma udowodnić rażące zaniedbanie po stronie klienta — to przecież nie chodzi ani o to, żeby udowadniał to sam sobie, w wewnętrznym postępowaniu reklamacyjnym, ani też o to, by zmuszać konsumenta do ponoszenia dodatkowych niedogodności.

Biorąc pod uwagę taką wykładnię TSUE orzekł, iż dostawca usług płatniczych nie jest uprawniony do odmowy bezzwłocznego zwrotu klientowi kwoty wynikającej z nieautoryzowanej transakcji spowodowanej rażącym zaniedbaniem po stronie użytkownika.