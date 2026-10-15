Mnie to zastanawia jak można mimo takiego deficytu itd - nic nie robić, ja wiem że za rok sa wybory i teraz raczej nikt niczego nie będzie odwalał bo można stracić kilka %% od tak ooooooo, a ludzie są i tak wkurzeni na ceny paliwa, a tym czasem tusk myśli jak tu aferę przykryc aferą, a w dodatku szpitale stoją, przemysł zwalnia, w zasadzie to takie nijakie te rządy, jedynie pod kabaret Pokaż całość