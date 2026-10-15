Licznik pędzi. Deficyt budżetowy znów mocno w górę
Deficyt budżetu po wrześniu 2026 r. wyniósł 172,2 mld zł mln zł - wynika z szacunków Ministerstwa Finansów, opublikowanych na stronie resortu. Po sierpniu deficyt budżetu wynosił 151,06 mld zł.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (40)
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@xxwykopekxx: to nie tak działa mordo xD
tak samo jak bank sie nagle upomni o spłate całego kredytu mieszkaniowego wcześniej? dług ma określone zasady kiedy ile sie spłaca
@Radeon9: O, mój ulubiony typ wykopka: schozoid z piwnicy który myśli, że ma wiedzę tajemną, zna tajne "plany" elity tego świata i teraz wszystko się odwija zgodnie z tym planem, ku zaskoczeniu plebsu ale on WIEDZIAŁ bo znał PLAN
xDDDD
Wcześniej ukradł Polakom pieniądze z OFE, teraz liczy na złoto.