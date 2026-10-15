Oczywiście takie sytuacje będą zdarzać się znacznie częściej.

Mamy obecnie spory deficyt w budżecie i jest przykazanie żeby łupić naród z czego tylko się da, a przeprowadzona kontrola musi kończyć się mandatem.

Dyrektorzy urzędów odpowiedzialnych za kontrolę cisną i straszą szeregowych kontrolerów/urzędników na wystawianie mandatów, często grożąc ucinaniem premii czy dodatków dla tych, którzy wystawią najmniej mandatów.

Presja jest ogromna i armia urzędników/kontrolerów szuka dosłownie każdego możliwego uchybienia, byleby tylko wystawić mandat. Pokaż całość