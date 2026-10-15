URZĘDNICZY CYRK. SZYLD na 2 CM ZAJMUJE PAS DROGOWY 40 TYS. ZŁ KARY
Pani Katarzyna od 12 lat prowadzi piekarnio-cukiernię na warszawskim Mokotowie. Niedawno urzędnicy ZDM dopatrzyli się, że jej szyld odstaje... 2 cm od elewacji, a więc tym samym zajmuje pas drogowykapusta5
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Komentarze (42)
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Mamy obecnie spory deficyt w budżecie i jest przykazanie żeby łupić naród z czego tylko się da, a przeprowadzona kontrola musi kończyć się mandatem.
Dyrektorzy urzędów odpowiedzialnych za kontrolę cisną i straszą szeregowych kontrolerów/urzędników na wystawianie mandatów, często grożąc ucinaniem premii czy dodatków dla tych, którzy wystawią najmniej mandatów.
Presja jest ogromna i armia urzędników/kontrolerów szuka dosłownie każdego możliwego uchybienia, byleby tylko wystawić mandat.
Tak się żyje w bantustanie ¯\(ツ)/¯
Dodam, że zgodnie z prawem dostawy do spożywczego nie mogą odbywać się drzwiami wejściowymi - HCCP.
@findi: Żabka ogólnie jest na specjalnych prawach. Nie wiem czy ktoś zauważył, ale praktycznie każda dostawa do tych sklepów jest od przodu i wygląda tak, że paletę zostawiają przed wejściem dla klientów, w którym sklepie tak jest xD
Też lewaki - ZAKOP i usprawiedliwianie urzędniczego betonu, który służy do dojeżdżania normalnych ludzi