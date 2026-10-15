Rozpędzona 1,5-litrowa butelka wody do około 50 km/h stanowi dość niebezpieczny i bolesny pocisk - niestety tak mocno nią rzucić nie jest łatwo, poza tym taki rzut można interpretować jako działanie z premedytacją.

Ale z fizyki wiemy że ruch i prędkość są względne, więc ten sam efekt uzyskamy gdy butelka będzie stacjonarna lub delikatnie podrzucona np. na wysokość 1 metra, a to kukuryniarz będzie rozpędzony do 50 km/h.