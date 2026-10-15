Seba uciekał przed policją na hulajnodze, dostał buta od przechodnia :)
50 km/h między pieszymi na centymetry..PiersiowkaPelnaZiol
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50 km/h między pieszymi na centymetry..PiersiowkaPelnaZiol
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Komentarze (75)
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Sam jeżdżę na hulajnodze do pracy, i cieszy mnie ten film niemiłosiernie. Zatrzęsienie dzbanów jakie jest głównie mlodych ludzi którzy jeżdżą bez szacunku do pieszego w baklawach na twarzy ogromne.
@kretek501: to się zawijasz od razu, a nie czekasz aż ciebie spiszą. Później już nie znajdą ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Zresztą pewnie kamerkę też mu ci przechodnie zabrali, bo do internetu ani on sam, ani policjanci by tego nie wrzucili.
@hellfirehe: Nie doceniasz głupoty takich ludzi.
Ale z fizyki wiemy że ruch i prędkość są względne, więc ten sam efekt uzyskamy gdy butelka będzie stacjonarna lub delikatnie podrzucona np. na wysokość 1 metra, a to kukuryniarz będzie rozpędzony do 50 km/h.