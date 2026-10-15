"Lekarze odesłali ciężarną, partner zdemolował SOR. Nowe informacje..."
"26-latek wpadł w furię, kiedy lekarze odesłali do domu jego ciężarną partnerkę. Zdemolował oddział SOR i naruszył nietykalność cielesną pracowników. Łączne straty oszacowano na blisko 70 tys. złotych. Obrońcy Karola P. rzucili nowe światło na sprawę i zdementowali informację o jego aresztowaniu."paramedix
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Komentarze (58)
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Warto podkreślić że rozmawiamy o dniowkach
@towarzysz-eko: dodajmy, dniówkach wolnych.
Chyba nie jeden by zdemolował....
Rozumiem, że drzwi kryształowe, a przyciski pozłacane? Ludzie nawet rocznie tyle nie zarabiają....i weź się teraz pobuduj.
@Mario7400: Faktycznie. Zapomniałem, że w budowlance robocizna drugie tyle co materiał. Dobrze, że to nie drzwi z drewna, bo stolarz by dopiero policzył....chociaż w sumie to stolarka budowlana to ok. Janusz, zwracam honor :)
Policzyli 70000?? Tanio policzyli, po kosztach....
Zderzenia z twardymi obiektami są bolesne dla wszystkich tak samo