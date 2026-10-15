Dlatego w każdym szpitalu powinien być wyposażony w ostrą amunicję oddział straży szpitalnej i strzelać do każdego kto zbyt gorliwie zabiega o to by być traktowanym z godnością, wtedy by był spokój i lekarze mogliby sobie brać pieniądze za nic i obsługiwać VIP-ów bez ryzyka takich sytuacji