Podpalenie fabryki WB Electronics w Gliwicach za obietnicę orderu od Łukaszenki
Dziennikarze Vot Tak (TVP) ujawnili, że zakłady Flytronic miały paść ofiarą dywersji i były już obserwowane przez rosyjskojęzycznych agentów. Produkowane są tam drony FlyEye i Warmate dla Wojska Polskiego i Sił Zbrojnych Ukrainy. Za podpalenie werbownik oferował 30 000 dolarów i "order od Baćki".Fire_Scout
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Komentarze (61)
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Przestępca nie popełnia przestępstwa z myśleniem „jak mnie złapią, to taki oto wyrok dostanę”. Przestępca popełnia przestępstwo z przeświadczeniem, że nikt go nie złapie.
Dlatego surowe kary nie odstraszają od przestępstw, wbrew chłopskiemu rozumowi.
Liczbę przestępstw zmniejsza natomiast edukacja, prewencja i skuteczne ściganie.
dla mnie 30k$ to spora kwota, ale nie taka żeby ryzykować całe życie... ale są ludzie dla których taka kwota jest wręcz niewyobrażalna i nie patrzą na ryzyko
swoją drogą jestem ciekaw czy oni serio wypłacają takie pieniądze, bo przecież mogą obiecać
"Audyt Obywatelski" zaczął malować pazury? :D