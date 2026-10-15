30k usd za takie coś to są śmieszne pieniądze. W szczególności ze w naszym kraju za dywersję, szpiegostwo lub działanie na rzecz obcego wywiadu możesz dostać dożywocie nawet xD (minimum to 10 lat więzienia). Wyobraźcie sobie tyle ryzykować żeby dostać 30k usd które ci ledwo starczą żeby kupić auto z salonu i to najbardziej podstawowe.