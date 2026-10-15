Dlaczego radio u Ciebie trzeszczy? Ta mapa pokazuje fale radiowe jak światło
Strona rysuje na mapie fale radiowe jak światło: widać, jak rozchodzą się od nadajnika i gdzie padają w cień, za wzgórzem czy za budynkami. Wpisz adres i dostaniesz kierunek anteny dla radia, TV i sieci komórkowych. Za darmo, bez rejestracji. To symulacja, nie pomiar.maciej-poczek
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Komentarze (65)
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Kraków os. Złocień i odbiór Antyradia. "Apka" pokazuje, że nie można odebrać anteną na 10metrach.
Mój odbiornik radiowy z anteną z kawałka drutu śmie polemizować i bez problemu to Antyradio odbiera.
Mapy na telefonie w dwóch przeglądarkach nie widać, ale za to "Postaw kawę" - od razu.
Zakop, spam.