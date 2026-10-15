Wpisałem swój adres i wreszcie wiem, czemu teść od dwudziestu lat kręci anteną na dachu i przeklina. Sama wiedza, że za blokiem obok mam cień jak pod mostem, jest warta więcej niż trzy wizyty "fachowca od anten". Plus za AGPL i za to, że lokalizacja zostaje w telefonie, rzadko się to dziś widzi.