Osiem lat, a nawet krócej. Sebastian M. szybko może wyjść z więzienia
Dlaczego tylko tyle? Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytanie postanowił udzielić jeden z ekspertów. Nie spodoba się ona wielu osobom. Okazuje się, że na wysokość kary nie wpływa ani prędkość, z jaką Sebastian M. pędził swoim BMW, ani liczba ofiar, tylko coś zupełnie innego.Kolekcjoner_dusz
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Komentarze (28)
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PS
Zdjęcie zupełnie przypadkowe, bo może nadal go szukają... #pdk
@SilverDragon: To serial "Pitbull" emitowany w latach 2005 - 2008 na długo przed wypadkiem.
Widzę, że teraz przyszedł czas na nowy motyw.
Nawet przy kradziezy 5kg kielbasy podwawelskiej z carrefoura, wykopki przed jakimkolwiek procesem sadowym, wzywaly by wziecia podejrzanego na widły i sugerowały w komentarzach wrzucenie go do aresztu wydobywczego na conajmniej 2 lata.