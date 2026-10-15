





Chcielibyśmy poddać publicznej analizie i dyskusji to, co dzieje się za zamkniętymi drzwiami tej społeczności. Jak to możliwe, że w XXI wieku można bezkarnie zniszczyć drugiego człowieka często bez przedstawienia choćby jednego dowodu?( To my nanieśliśmy blur na wizerunki, imiona, miejscowości, wiek, opisywanych mężczyzn na tej grupie często widnieją zdjęcia z cienkim paskiem na oczach lub wgl co bardzo szybko powodowało i umożliwiało identyfikację tych panów).









1. Zasada: "Kobieta nigdy nie kłamie"



Na grupie "TINDER ALERT BEZ CENZURY-GRUPA TYLKO DLA KOBIET", panuje z góry narzucona narracja: każda historia napisana przez kobietę jest absolutną prawdą. Oczywiście, w niektórych przypadkach opisywane są prawdziwe sytuacje poparte poważnymi dowodami. Jednak w zdecydowanej większości autorki postów nie muszą przedstawiać żadnych dowodów, ani screenów rozmów, ani potwierdzenia, że w ogóle danego mężczyznę znają.

Sama administratorka wprost pisze w komentarzach, że „kobiety nie muszą nikomu nic udowadniać”.

• Czy brak jakiejkolwiek weryfikacji faktów w imię ślepej solidarności to jeszcze pomoc, czy już tworzenie internetowego sądu kapturowego?



2. Ujawnianie wrażliwych danych i brak reakcji na prośby o usunięcie

Na porządku dziennym jest tam upublicznianie wizerunku, danych osobowych, rzekomych chorób mężczyzn, ich sytuacji rodzinnej, statusu majątkowego czy społecznego. Kiedy zszokowany i szkalowany mężczyzna pisze do administracji z błaganiem o usunięcie postu, który niszczy jego dobre imię i karierę zawodową, bardzo często spotyka się z absolutną ścianą. Wiadomości są ignorowane, a posty wiszą w sieci miesiącami/ latami lub nie są ściągane nigdy. Sama administatorka w komentarzach pisze, że wiadomości i groźby z pozwami dostaje codziennie, zatem musi regularnie czytać wiadomości.



• Gdzie leży granica między "ostrzeganiem się przed toksycznymi partnerami" a bezprawnym linczem, łamaniem RODO i niszczeniem zdrowia psychicznego?





3. Cenzura i terror wobec innych kobiet

Najbardziej uderzające jest jednak to, jak administracja traktuje... inne kobiety. Jeśli jakakolwiek dziewczyna na grupie wykaże się zdrowym rozsądkiem, podda w wątpliwość wersję autorki lub zapyta o dowody, natychmiast uruchamia się aparat represji. Kobiety, które próbują tonować emocje lub piszą wprost: "Dziewczyny, nie znamy wersji drugiej strony, nie powinnyśmy kogoś tak niszczyć" albo "Ten post w ogóle nie powinien się tu znaleźć", broniące obiektywizmu lub tłumaczące, że takie zachowanie jest krzywdzące, są banowane. Co więcej, banowani i wyrzucani z grupy są również wszyscy użytkownicy, którzy polubili "niepoprawny" komentarz.



Moderacja tych grup celowo wycina ze społeczności mądre, sprawiedliwe kobiety, ich komentarze, chcące poznac wersję także drugiej strony, zostawiając w niej często tylko te najbardziej radykalne. W ten sposób powstaje groźna komora echowa (echo chamber), gdzie każdy post nawet bez dowodów co może być po prostu fake newsem, staje się prawdą objawioną, bo nikt nie ma prawa go podważyć bez ryzyka wyrzucenia.

• Czy grupa, która mieni się "bezpieczną przestrzenią dla kobiet", nie stała się w rzeczywistości sektą o jednej, radykalnej narracji?



4. Doksowanie i łamanie anonimowości

Szczytem hipokryzji i podłości jest reakcja administracji na posty pisane z kont anonimowych (zaakceptowanych wcześniej przez moderację). Jeśli kobieta napisze z anonima post lub komentarz, który nie spodoba się administracji, ta potrafi publicznie ujawnić jej prawdziwe imię i nazwisko przed całą grupą. Wszystko to dzieje się pod wodzą administratorki, która sama od lat ukrywa się pod całkowicie zmyśloną tożsamością i fałszywym profilem.



• Jak moralnie ocenić sytuację, w której osoba całkowicie anonimowa, tchórzliwie ukrywająca się za fejkowym kontem, zarządza linczem na innych ludziach i bez wahania demaskuje prywatne dane kobiet, które ośmieliły się mieć inne zdanie?





CHCEMY Was zapytać, co o tym sądzicie? Do jakiego momentu tolerujemy w sieci istnienie takich "państw w państwie", gdzie prawo, domniemanie niewinności i podstawowa ludzka moralność nie istnieją? Czy moderacja takich grup nie powinna ponosić pełnej odpowiedzialności prawnej za to, na co pozwala i w czym czynnie uczestniczy?



Czy to jest właściwe zachowanie? Czy funkcja administratora nie powinna wiązać się z jakąkolwiek odpowiedzialnością i dążeniem do prawdy, a nie z tworzeniem bezpiecznej przestrzeni do bezkarnego niszczenia ludzi?





Tekst ten stworzyliśmy wspólnie z użytkowniczką @jagna-z-bagna.



Jednak największe podziękowania należą się kobietom, które się do nas zgłosiły. Obecnie jest ich aż 11 ( a wiemy, że będzie więcej) , to byłe i obecne wciaż członkinie tej grupy:

TINDER ALERT BEZ CENZURY-GRUPA TYLKO DLA KOBIET.

Chociaz Jagna trafnie zaproponowała, że lepszą nazwą będzie " Tinder Alert -bez dowodów".





Dlatego wielkie brawa dla tych kobiet za odwagę. Potrafiły się przeciwstawić temu co dzieje się na tej grupie i odezwać się, okazując wsparcie. Bardzo wam dziękujemy. Taka postawa naprawdę może coś zmienić.



Pamiętajmy jednak, że to tylko jedna z wielu grup działających na FB z dostępem tylko i wyłącznie dla kobiet. Jednak nad nimi również trwają prace, odzywają się poszkodowani i członkinie tych grup.