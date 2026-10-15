To jest tak straszne, że na ustach ciśnie się jedyny smutny czarny humor by jakoś robić copium poziomu w jakim tkwimy w naszej służbie zdrowia. Konowały bronią się, że tyle zarabiają często abstrakcyjne kwoty bo odpowiadają ZA LUUDZKIE ŻYCIA i przecież mają odpowiedzialność, ale oczywiście nikt nie poniesie konsekwencji za to.