"Blisko dwie doby czekała na SOR-ze. Pacjentka zmarła w szpitalu"
"Leczyła się onkologicznie, do Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu trafiła ze względu na biegunkę i odwodnienie. 67-letnia pani Maria spędziła ponad 46 godzin, czekając na SOR-ze. Niestety kobieta zmarła. Postępowanie wyjaśniające w jej sprawie wszczął Rzecznik Praw Pacjenta"paramedix
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Komentarze (30)
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w-----ć limity na wczoraj
@malin90: Przede wszystkim trzeba skończyć z wysyłaniem wszystkich bezdomnych i pijaków na SOR po tym jak się przewrócą na ulicy i łeb rozbiją. Jakby moja praca składała się w 90% z kontaktów z agresywnymi śmierdzącymi pijakami to też bym pewnie stracił ludzkie odruchy.
Dla minusujacych. To ponury zart
Daliby jej prince polo to może by się poprawiło
Trafiacie na SOR i czekacie do 9 rano w pon na obchód.
Myślałem że wiecie.