Jeżeli Bóg stworzył ludzi na swoje podobieństwo, a podstawową cechą Boga jest tworzenie czegoś co dotychczas nie istniało, to Bóg stworzył tylko białego człowieka. Pozostałych stworzył biały człowiek współżyjąc z hominidami. Kreatywność ewidentnie jest cechą recesywną.



Kreatywność to jedyne co nas faktycznie odróżniło od pozostałych homo, przed powstaniem białego człowieka przez 1.5mln lat był ociosany kamień i czasem ognisko. Biały Mężczyzna w 40 000 lat fruwa gdzie ma ochotę.