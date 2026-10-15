SpaceX Starship rozmieszcza satelity Starlink na orbicie.
SpaceX opublikowało niesamowite nagranie przedstawiające rozmieszczanie satelitów Starlink ze statku Starship podczas lotu, który odbył się 28 września 2026 roku.sebpsx
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SpaceX opublikowało niesamowite nagranie przedstawiające rozmieszczanie satelitów Starlink ze statku Starship podczas lotu, który odbył się 28 września 2026 roku.sebpsx
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Komentarze (16)
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gdyby ktoś był ciekawy ile tego nad nami już lata
Kreatywność to jedyne co nas faktycznie odróżniło od pozostałych homo, przed powstaniem białego człowieka przez 1.5mln lat był ociosany kamień i czasem ognisko. Biały Mężczyzna w 40 000 lat fruwa gdzie ma ochotę.
@Mordall: https://defence-industry-space.ec.europa.eu/eu-space-act_en
Jak już, to wrzuć Dobskiego. Będzie bardziej reprezentatywny.
https://sanderdewilde.wordpress.com/2013/05/21/two-urinating-females-picture-chosen-by-de-standaard/
https://demagog.org.pl/fake_news/to-zdjecie-z-parady-rownosci-w-warszawie-zrobiono-je-w-belgii/