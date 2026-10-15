Czyli tak:

Na oddział ratunkowy trafiła pacjenta z nowotworem, szpiczakiem mnogim.

Pacjentka była w trakcie chemoterapii.

Nowotwór spowodował już paraliż pacjentki. Była więc najpewniej już w stanie paliatywnym, bez dalszych rokować z powodu nowotworu i negatywnej odpowiedzi na chemoterapię.

Dodatkowo borykała się z zakażeniem bakteryjnym układu pokarmowego.

Była już w takim stanie wyczerpania, że nie dało się jej założyć wenflonu, ani nawet zmierzyć ciśnienia. Pokaż całość