Spędziła na SOR 2 doby. Zmarła.
67-letnia Maria zmarła po 46 godzinach oczekiwania na SORkonkarne
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67-letnia Maria zmarła po 46 godzinach oczekiwania na SORkonkarne
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Komentarze (36)
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Ja rozumiem, można nieco naciągać, jak to z resztą w Polsce się robi,
ale posunąć się do umierania? To już jest klasyczna bezczelność!
Czego to ludzie nie wymyślą, aby zrobić na złość lekarzom... ( ͡° ͜ʖ ͡°)
terrain ahead, pull up!
Szpital odzyskał izolatkę
Na oddział ratunkowy trafiła pacjenta z nowotworem, szpiczakiem mnogim.
Pacjentka była w trakcie chemoterapii.
Nowotwór spowodował już paraliż pacjentki. Była więc najpewniej już w stanie paliatywnym, bez dalszych rokować z powodu nowotworu i negatywnej odpowiedzi na chemoterapię.
Dodatkowo borykała się z zakażeniem bakteryjnym układu pokarmowego.
Była już w takim stanie wyczerpania, że nie dało się jej założyć wenflonu, ani nawet zmierzyć ciśnienia.
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