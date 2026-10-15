A ja myslę że jeżeli wydawca czy jakikolwiek posiadacz praw nie ma w oficjalnej sprzedaży

fizycznej kopi czy choćby legalnego romu czy obrazu plyty to niech zamknie ryj.

Ta stara k---a Nintendo ma w ofercie tylko swoje mini konsolki z pakietem gier i jakąś pedalską subskrypcję.

Ale romu ci mangozjeby nie sprzedadzą i c--j.