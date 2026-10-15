Popularne także w Polsce konsolki pod lupą. Chcą ich zakazu
Organizacja ESA chce, by amerykańskie władze umieściły chińskiego producenta Anbernic na liście podmiotów kojarzonych z piractwem.ochucki
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 33
- Odpowiedz
Organizacja ESA chce, by amerykańskie władze umieściły chińskiego producenta Anbernic na liście podmiotów kojarzonych z piractwem.ochucki
Regulamin
Reklama
Kontakt
O nas
FAQ
Osiągnięcia
Ranking
Komentarze (33)
najlepsze
A tak na serio - mogli by oficjalnie sprzedawać Romy na GOG albo Steam I wtedy ludzie by kupowali.
fizycznej kopi czy choćby legalnego romu czy obrazu plyty to niech zamknie ryj.
Ta stara k---a Nintendo ma w ofercie tylko swoje mini konsolki z pakietem gier i jakąś pedalską subskrypcję.
Ale romu ci mangozjeby nie sprzedadzą i c--j.
No straszne, no dramat - XD!
Przecież to ochrona praw przedsiębiorców. Jak mozna to porównać do komunizmu to trzeba mieć w bani xD