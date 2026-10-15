Cała Polska zobaczy tę twarz. Ujęcie z Rossmanna
Policjanci z Sieradza proszą o pomoc w ustaleniu tożsamości mężczyzny widocznego na zdjęciu. Może on mieć związek z kradzieżą kosmetyków w jednej z miejscowych drogerii sieci Rossmann. Do zdarzenia doszło w lipcu 2026 roku. Który wykopek kradł Good Girl Blush od Caroliny Herrery?krytyk1205
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Komentarze (60)
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@fullmonty: Taka "procedura", że po zgłoszeniu kradzieży w sumie niewiele się dzieje, po 2 miesiącach przychodzi decyzja o umorzeniu ze względu na niewykrycie sprawcy.
Następnie jak poszkodowany złoży zażalenie na umorzenie (np. motywując że nikt nawet nie przyszedł obejrzeć monitoringu), to nadzorujący prokurator kogoś tam opieprzy i wtedy żeby nie było że nic się nie dzieje takie zdjęcie trafia na jakiegoś tam policyjnego facebooka i korkową