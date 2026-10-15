Ch do de temu złodziejowi ale już przy sprawach lekarzy pracujących po 192 godziny na dobę to organy ścigania nie są takie chętne do działania. Podobnie w sprawie tej z depresją co zabiła troje ludzi. Zadziwia mnie ten system coraz bardziej. Chłop odciął głowę kobiecie na Uniwersytecie Warszawskim i nie ma odpowiedzialności bo niepoczytalny...