Najdroższa autostrada w Polsce. Ministerstwo: Podwyżki zdarzają się zbyt często.
Ministerstwo Infrastruktury próbuje walczyć o niższe ceny na autostradzie A2. Jednak z kontroli UOKiK wynika, że ma związane ręce. Wieloletnia umowa z lat 90. skutecznie blokuje możliwość interwencji państwa. Resort analizuje jej zerwanie. Ale to może okazać się wyjątkowo drogie.rychu-nalepa
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Komentarze (22)
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Ale tu nie o glupote chodzi. Minister (czy tam wiceminister) który podpisywał umowę na A4 później został dyrektorem w firmie która ta autostrada zarządzała.
Oczywista korpucja ale nikt nic nie zrobił. W takim kraju żyjemy
To raczej trzeba być odpadem żeby się nie stosować do przepisów.
https://www.cire.pl/artykuly/transport/autostrada-a2-zostala-sprzedana-nowym-wlascicielem-jest-francuski-fundusz-inwestycyjny
@Morales_Jose_Arcadio:
Stawiam dolary przeciw orzechom, że umowa zapewnia im "wyrównanie" jeżeli nie zostanie osiągnięta konkretna kwota w miesiącu/roku.