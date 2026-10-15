Najpierw zaatakował 20-latka jadącego skuterem. Gdy na pomoc ruszyła obserwująca to zdarzenie kobieta, wsiadł do jej auta i odjechał. Chwilę później zaatakował kolejną kierującą uderzył ją w twarz i zażądał, by opuściła auto. Następnie wszedł do restauracji i dokonał samookaleczenia.