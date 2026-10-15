Seria brutalnych ataków na ulicach Wrocławia. Napadł na przypadkowe osoby [FILM]
Najpierw zaatakował 20-latka jadącego skuterem. Gdy na pomoc ruszyła obserwująca to zdarzenie kobieta, wsiadł do jej auta i odjechał. Chwilę później zaatakował kolejną kierującą uderzył ją w twarz i zażądał, by opuściła auto. Następnie wszedł do restauracji i dokonał samookaleczenia.Darekson
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Komentarze (37)
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@gabaoth:
No przecież w artykule masz jasno określoną przyczynę. Ja nie rozumiem jak można komentować artykuł, którego się nie przeczytało?
prędzej tusk zablokuje sprzedaż GTA6 w Polsce