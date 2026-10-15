Ciekawe jaką karę poniesie
Komentarze (44)
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"Halulec jest po środku" ( ͡º ͜ʖ͡º)
@Wolnyityle: Najgorsze przypadki pomylenia pedałów w samochodzie zdarzają się w tych autach, które mają ich dwa.
@dziedzicpruski: Szansa na pomyłkę rosnie z 30 do 50% ( ͡º ͜ʖ͡º)
https://news.sky.com/story/justice-secretary-shabana-mahmood-has-ultimate-ambition-to-close-womens-prisons-13221374
Nie wiem co z Tobą jest, ale każdy Twój komentarz jest żenujący. Ty tak specjalnie?
Facet z bogatymi rodzicami zabił rodzinę swoim autem i siedzi od miesięcy w areszcie.
Jaką poniesie karę? Raczej nic wielkiego, pewnie zawiasy, wyk0p zapomni o tym w 2 dni, bo to mało spektakularny wypadek z udziałem starej Micry, jest na głównej tylko dlatego, że prowadziła kobieta, a nie jakiś magazynier, z którym wyk0pki się utożsamiają.
Wczoraj Areczki spowodowały 5 wypadków śmiertelnych, zginęło w nich 5 osób, w tym jeden pasażer, a 8 osób zostało