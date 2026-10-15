A,to zależy do jakiej grupy społecznej należy ta sprawczyni a do jakiej należały jej ofiary... W naszym "państwie prawa" nie liczy się czyn, tylko kto go uczynił i względem kogo. Jeśli ktoś jest członkiem "elyty" to bezkarnie może ludzi zabijać i nic mu sie nie stanie - a jeśli nie jest członkiem "elyty" to może trafić na 25 lat do więzienia mimo tego że jest niewinny