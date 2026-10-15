15,4 mld zł deficytu w miesiąc. Najgorszy wynik Polski od początku pomiarów
Deficyt rachunku bieżącego Polski wzrósł w sierpniu 2026 r. do 15,4 mld zł, osiągając najgorszy miesięczny wynik od od początku prowadzenia porównywalnych statystyk w 2000 r. Według analityków na wynik wpłynęły m.in. wysokie ceny ropy naftowej.Skarbiec_Biz
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 21
- Odpowiedz
Komentarze (21)
najlepsze
Aha no tak, kurna zapomniałem, Tusk już rządzi...
kurna to może następnym razem...
no przecież widzicie, że się stara, to nie jego wina!!...
No dobra, ale pis był gorszy!!...
Ponownie kolego, twoje wrażenia są ważniejsze od faktów i rzeczywistości, co już mi pokazałeś we wcześniejszej rozmowie.
Cała banda czworga to zło dla Polski i Polaków, co widać jak na dłoni po 89 roku.
No ale niektórym wystarcza, gdy "głosują ale się nie cieszą", dlatego mamy tak
A co do „głosują, ale się nie cieszą” wyobraź sobie, że można na kogoś zagłosować, a później krytykować jego rządy. Głosowanie to nie wstąpienie do sekty. Choć rozumiem, że komuś, kto własne poglądy traktuje jak dogmaty,
A rzeczywistość jest jeszcze gorsza, bo nawet nie mamy czego wyprzedawać. Możemy tylko zaciągać kolejne długi, żeby spłacać odsetki za poprzednie, z nadzieją że ktoś kiedyś nad tym zapanuje. A te koszty obsługi długu kosztują
@lewoprawo: właśnie o tym pisałem. Nie da się inaczej
I nie, nie łączy ich katolicki zamordyzm. Każdy z nas ma inne przekonania i wartości. Wszystkim nie dogodzisz, po prostu się nie da. To jest co innego a co innego to stanowienie prawa. Pozdrawiam