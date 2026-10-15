Pół miliarda dziennie. Wyobraźcie sobie, że jakiś program mieszkaniowy w Polsce jednak się udał i wybudowano tysiące mieszkań. Z tym że teraz w ramach spłacania długu państwo musi wyprzedawać dziennie po 500 takich mieszkań w dużym mieście.

A rzeczywistość jest jeszcze gorsza, bo nawet nie mamy czego wyprzedawać. Możemy tylko zaciągać kolejne długi, żeby spłacać odsetki za poprzednie, z nadzieją że ktoś kiedyś nad tym zapanuje. A te koszty obsługi długu kosztują Pokaż całość