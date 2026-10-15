Polska przestała doganiać Zachód. Jakość życia poniżej europejskiej średniej
Wskaźnik jakości życia w Polsce w 2024 r. wyniósł 93 proc. średniej unijnej, tyle samo co rok wcześniej. W latach 2010-2020 dystans do unijnej średniej zmniejszał się w tempie około 2,8 pkt proc. rocznie. Największe zaległości dotyczą edukacji, ochrony środowiska i stabilności zatrudnienia.Skarbiec_Biz
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Komentarze (74)
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@Miniu30: Nie wydaje mnie się, Zobacz sobie na stronie głównej zwolnienie z pracy meblarskiej kilka tysięcy osób zwalniają kilka wielkich zakładów zamykają A dlaczego Ano dlatego że ludzie mebli nie kupują czyli konsumpcja maleje, to samo branża samochodowa dziesiątki tysięcy osób zwalniają, zatrudnienie może rosnąć w zakładach zbrojeniowych ale te złotówki które Ludzie zarabiają w zakładach zbrojeniowych to są puste
oh wait
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=29201567762762941&id=1664082475072116
@malkontent: wręcz przeciwnie
mamy procentowo najmniej ubogich osób w całej UE.
@Morf on nawet do srodka nie zajrzał.
@quiet_stone: przeczytałeś ten artykuł i co jest tam podkreślone jako problemy?
@Ryzcel: no właśnie wręcz przeciwnie
ale to trzeba by było umieć czytać
Bolska to mem