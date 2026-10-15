Najpierw katastrofa zapory w Stroniu Śląskim i nieprawidłowości ujawnione przez NIK, potem kontrowersyjna wycinka 678 drzew pod Wrocławiem. Teraz Wody Polskie przygotowują kolejne inwestycje za miliardy złotych. Ich własne wyliczenia pokazują, jak ograniczone będą efekty.

31 sierpnia 2026 roku NIK opublikowała raport dotyczący działań podczas powodzi z 2024 roku. Kontrolerzy stwierdzili poważne nieprawidłowości w działaniach Wód Polskich, między innymi niesprawną awaryjną łączność ze zbiornikiem Stronie Śląskie oraz brak odpowiedniej reakcji na informacje o zagrożeniu jeszcze przed katastrofą zapory.

Z kolei w październiku głośno zrobiło się o planowanej wycince 678 drzew, w tym ponad 300 dębów, nad Bystrzycą pod Wrocławiem. Po protestach przyrodników i interwencji RDOŚ realizacja inwestycji została wstrzymana.

Tymczasem ta sama instytucja przygotowuje kolejne ogromne inwestycje przeciwpowodziowe w Kotlinie Kłodzkiej. Program szacowany na miliardy złotych oznacza wysiedlenia mieszkańców, likwidację części zabudowy i nieodwracalne zmiany w górskich dolinach.

Postanowiłem sprawdzić ich rzeczywistą skuteczność, korzystając z oficjalnego Programu Redukcji Ryzyka Powodziowego opracowanego na zlecenie Wód Polskich w 2025 roku.

1. Stronie Śląskie – ponad 80% zagrożonych mieszkańców nadal bez ochrony.

Według symulacji powodzi z 2024 roku (zakładającej, że zapora w Stroniu nie uległa katastrofie) zagrożonych zalaniem w mieście jest 1394 mieszkańców.

Po wybudowaniu proponowanych zbiorników liczba ta zmniejszy się zaledwie o 240 osób. Pozostałe 1154 osoby nadal będą zagrożone.

Autorzy Programu sami przyznają (str. 21):

„nadal zagrożonych będzie 1100/1154 mieszkańców oraz 140/155 budynków”

Na mapach zalewowych nadal pozostaje znaczna część centrum Stronia Śląskiego, w tym zabudowa wielorodzinna.

Wody Polskie proponują więc dodatkowo (str. 21):

„transformacji urbanistyczno - przestrzennej centrum miasta”

Oznacza to, że nawet po wybudowaniu nowych zbiorników ponad 1100 mieszkańców Stronia Śląskiego nadal będzie zagrożonych powodzią. Jeśli proponowana przez Wody Polskie transformacja centrum miasta miałaby oznaczać likwidację zabudowy na terenach zalewowych, może to prowadzić do kolejnych wysiedleń, potencjalnie obejmujących ponad 1000 osób.

Co istotne, takich wysiedleń nie uwzględniono w oficjalnej liczbie 218 osób przewidzianych do wysiedlenia w związku z budową zbiorników.

2. Liczba osób do wysiedlenia nie uwzględnia pełnego obszaru inwestycji.

Wody Polskie szacują, że budowa proponowanych zbiorników będzie wymagała wysiedlenia 218 osób.

Problem w tym, że wyliczenia oparto na zabudowie w czaszach przyszłych zbiorników, czyli na terenach przewidzianych do gromadzenia wody, a nie na całym obszarze niezbędnym do realizacji inwestycji.

Autorzy piszą (str. 19):

„Istotnym problemem lokalizacji zbiorników jest konieczność likwidacji zabudowy w czaszy tych zbiorników”

W zestawieniu nie wykazano osobno dodatkowych wysiedleń wynikających z zajęcia terenów pod zapory, obiekty techniczne, drogi dojazdowe i przebudowę istniejącej infrastruktury.

Przykładowo zbiornik Goszów koliduje z drogą powiatową prowadzącą wąską doliną Białej Lądeckiej w kierunku Bielic. Konieczne będzie zapewnienie nowego przebiegu drogi, a także przebudowa kolidujących sieci energetycznych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

W górskiej dolinie, gdzie zabudowa zajmuje ograniczoną przestrzeń pomiędzy rzeką a zboczami, takie prace mogą wymagać kolejnych wyburzeń i wysiedleń.

Podane 218 osób nie stanowi więc pełnego bilansu potencjalnych wysiedleń związanych z realizacją całego przedsięwzięcia.

3. Skuteczność zbiorników oceniono dla powodzi z 2024 roku. Większa powódź to jeszcze większa niewiadoma.

Autorzy Programu wskazują, że fala powodziowa z września 2024 roku na Białej Lądeckiej miała objętość około 23 mln m³ powyżej przyjętych bezpiecznych przepływów.

Tymczasem łączna pojemność proponowanych nowych zbiorników w dolinie to 14,38 mln m³.

Nie oznacza to automatycznie ich przepełnienia, ponieważ część wody może odpływać w trakcie wezbrania. Pokazuje jednak ograniczoną skalę dostępnej retencji w stosunku do objętości fali.

Co najważniejsze, już dla symulacji powodzi z 2024 roku ponad połowa zagrożonych mieszkańców pozostaje w strefie zalewowej.

Program nie wykazuje, że zbiorniki zapewnią skuteczną ochronę tym mieszkańcom podczas jeszcze większych lub dłuższych opadów, kiedy dostępna pojemność retencyjna może zostać wyczerpana.

4. Niemal miliard złotych za ograniczenie zagrożenia dla zaledwie 42,8% mieszkańców doliny Białej Lądeckiej.

Według oficjalnych obliczeń w całej dolinie zagrożonych powodzią o parametrach z 2024 roku jest 4900 osób.

Proponowane zbiorniki mają ograniczyć zagrożenie dla 2098 mieszkańców.

Pozostałe 2802 osoby, czyli 57,2%, nadal będą zagrożone zalaniem.

Szacowany koszt samych zbiorników to 939,3 mln zł, czyli około 448 tysięcy złotych za każdego mieszkańca, któremu inwestycja ograniczy zagrożenie.

Co istotne, w metodologii autorzy wyraźnie zaznaczają (str. 24):

„koszt realizacji wariantu (bez kosztów wykupów i wywłaszczeń)”

Nie jest to więc pełen koszt realizacji inwestycji. Dochodzą wykupy nieruchomości, odszkodowania oraz wydatki związane z przebudową dróg i pozostałej infrastruktury.

Cały program dla znacznie większej zlewni Nysy Kłodzkiej szacowano na kwotę rzędu 4 miliardów złotych.

5. A wszystko na podstawie wstępnych wyliczeń.

Najbardziej wymowne jest to, jak sami autorzy opisują swoją rekomendację (str. 25):

„Jest to analiza wstępna, bazująca na obecnie dostępnych danych i szeregu uproszczonych szacowaniach, które w przyszłości powinny być poszerzone i pogłębione.”

Za niemal miliard złotych w dolinie Białej Lądeckiej większość zagrożonych mieszkańców nadal będzie zagrożona powodzią porównywalną do tej z 2024 roku. A w samym Stroniu Śląskim zbiorniki mają ograniczyć zagrożenie zaledwie dla około 17% mieszkańców znajdujących się obecnie w strefie zalewowej.

To nie są wyliczenia przeciwników inwestycji. To dane z oficjalnego programu opracowanego na zlecenie Wód Polskich.

Źródła:

1. Program Redukcji Ryzyka Powodziowego – synteza, str. 19–25: https://www.gov.pl/attachment/aa95ebdf-572d-4405-b73f-0c9d51521e25

2. NIK – Zarządzanie kryzysowe w czasie powodzi – do poprawy (31.08.2026): https://www.nik.gov.pl/najnowsze-informacje-o-wynikach-kontroli/zarzadzanie-kryzysowe-w-czasie-powodzi-do-poprawy.html

3. TuWrocław – Wstrzymanie wycinki 678 drzew (13.10.2026): https://tuwroclaw.com/artykul/zwrot-w-sprawie-678-drzew-n2531100