Policja pacyfikuje ludzi protestujących przeciw wywózce zwierząt w ZOO Łączna
Dzisiaj w nocy policja pacyfikowała protestujących przeciw wywożeniu zwierząt z ZOO Łączna. To okoliczni mieszkańcy, którzy znali sytuację ZOO i wiedzieli na własne oczy, że zwierzęta tam żyjące miały dobre warunki.60groszyzawpis
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Komentarze (39)
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Czyżby cenzura wjechała za mocno? Gdzie posłowie, gdzie ktokolwiek z mediów? :V
@Pogieusz: Poczekamy na koniec roku i poczytamy sobie na tym samym wypoku raport z działalności finansowej wypoku. O ile wykopalisko nie spadnie z rowerka.
Pecunia non olet.
@sylwke3100: Państwo tutaj nie zdało egzaminu. Prokuratura posłużyła się ogólnymi sformułowaniem, że na terenie zoo nie było odpowiedniego zapasu karmy nie precyzując ilości, czy jakości. Brak upublicznionego protokołu z przeprowadzonej inspekcji? Czy ten protokół się przypadkiem nie zagubił lub nie spłonął w jakimś archiwum?
I wreszcie podanie przez NGOSy mięsa wieprzowego tygrysom, co mogło spowodować śmiertelne choroby.
Ktoś
@zero-jeden: Podejrzana? Umawianie się wcześniej na grupach na wywóz poszczególnych zwierząt bez wcześniejszego udowodnienia, że jest zaniedbane? Robienie fejkowych zdjęć (jak tego wielbłąda) w AI i wrzucanie jako rzekomy dowód na zaniedbanie zwierząt? Sprzedaż za granicę do prywatnego zoo, które nie ma wymaganych certyfikatów? Pakowanie zwierząt pod okiem policji i prokuratora do pojazdów nieprzystosowanych do przewozu zwierząt oraz przewóz bez wymaganych dokumentów?
W
- państwo nie dopełniło obowiązku i zoo działało z patologiami.
- wszystko jest ok, i państwo pomaga w kradzieży zwierząt z legalnie, dobrze działającego zoo
Bez względu na który punkt się powołamy, to ktoś się podpisywał pod pieczątkami na dokumentach czy to o działaniu
Jak tam Prezydent Nawrocki? Musisz być dumny, że na niego głosowałeś, tak kazał Mentzen
( ͡° ͜ʖ ͡°)
Jak ja tam pojechałem, to poczytałem wcześniej o nim. Właściciel to od 6 lat miał założona zbiórkę na budowę nowego wybiegu dla aTygrysa Bengalskiego, który żył tam w fatalnych warunkach na obszarze dosłownie kilku m².
Atrakcją druga, czyli lemingi, to człowiek się na miejscu dowiaduje, że jest płatna ekstra, prawie tyle co za bilet.
Fatalna infrastruktura zwiedzanie, brak pożądanych toalet, zaplecza gastronomicznego i to chyba