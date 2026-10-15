Ktoś z Wss był w tym ZOO?

Jak ja tam pojechałem, to poczytałem wcześniej o nim. Właściciel to od 6 lat miał założona zbiórkę na budowę nowego wybiegu dla aTygrysa Bengalskiego, który żył tam w fatalnych warunkach na obszarze dosłownie kilku m².

Atrakcją druga, czyli lemingi, to człowiek się na miejscu dowiaduje, że jest płatna ekstra, prawie tyle co za bilet.

Fatalna infrastruktura zwiedzanie, brak pożądanych toalet, zaplecza gastronomicznego i to chyba Pokaż całość