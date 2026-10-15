Zobaczycie te nagrody jak świnia gwiazdy :) Jak rząd mówi, że zabierze kasę - to zabierze. A jak mówi, że da - to mówi.

Za chwilę grozi nam bankructwo finansów kraju - a rząd opowiada, że rozda pieniąszki. Już szykujcie torby na tą kasę :)



Jak ktoś dokona "cennego znaleziska", za które rząd wypłaci kupę kasy to będzie to przypadkiem wujek jakiegoś polityka. A jak wy znajdziecie zaginioną złotą koronę Mieszka Pierwszego Pokaż całość