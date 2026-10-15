Nowe zasady dla detektorystów. Państwo wypłaci poszukiwaczom miliardy za znalezi
Od 1 stycznia 2027 roku detektoryści będą mogli legalnie zgłaszać swoje poszukiwania zabytków przez aplikację w smartfonie, a za znalezione skarby otrzymają wysokie nagrody finansowe - informuje Rzeczpospolita. Nowelizacja ustawy o ochronie zabytków wywołuje jednak spore kontrowersje - eksperci osKapitanTorpedal
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Komentarze (59)
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A może lepiej, ktoś będzie prać pieniądze "znajdując" fanty które wcześniej kupił?
@sebastian-podjadlo: dzięki za podpowiedź, że też nie przyszło mi to do głowy...
nigdy nie chwal się co znalazłeś - złota zasada
Za chwilę grozi nam bankructwo finansów kraju - a rząd opowiada, że rozda pieniąszki. Już szykujcie torby na tą kasę :)
Jak ktoś dokona "cennego znaleziska", za które rząd wypłaci kupę kasy to będzie to przypadkiem wujek jakiegoś polityka. A jak wy znajdziecie zaginioną złotą koronę Mieszka Pierwszego