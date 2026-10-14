Lekarze ze świdnickiego SOR
Ważą się losy lekarzy ze Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Świdnicy, którzy zajmowali się Kacprem Buckim. 29-latek zmarł na początku września. - Całą rękę miał czarną od siniaków, od szarpania. Zostawili go nago, wozili po psychiatrach i wymazali dwa dni z jego historii.mkorsov
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 34
- Odpowiedz
Komentarze (34)
najlepsze
Tu powinny być prowadzone dwie odrębne sprawy karne.
1. Błędna diagnoza --->śmierć
2. Fałszowanie dokumentacji medycznej
Tak powinno być... a jak będzie??? Jak zwykle...
@konkarne: Jak 'karta' została zamknięta, to mogą sobie kasować ile wlezie. Wszystko i tak jest wersjonowane. Obecnie nawet na poziomie centralnym, ale pan konował pewnie myśli, że jak wykasuje, to śladu nie będzie. XDDD
witamy u polaków, a spróbuj nie zapłacić ZUSu
- Przez ten cały czas mówiliśmy lekarzom, że on choruje na cukrzycę, że ma dializy i musi zostać zdializowany, ale nas nie słuchali. Dzwoniliśmy do
może zawsze wkłada, nawet jak ktoś przyjdzie z przeziębieniem
płacić podatki na tych s-------i?
----
Są szpitale/placówki zdrowia/lekarze do których pacjenci zwyczajnie boją się iść. Ale nic nie zrobisz, bo często jest to cała klika stojąca za sobą murem. Jeżeli wyskoczysz jako pojedyncza osoba, zrobią z ciebie głupka i tyle. :(
Po 15tys kary i 75tys zadośćuczynienia dla rodziny i niech jeszcze naczelna izba lekarska wpisze upomnienie czy coś i będzie w pytkę.
@elo345: sprawa w sądzie powinna trwać od 10 do 15 lat a lekarze powinni twierdzić że są niewinni.