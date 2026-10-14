Stwierdzili, że zabiorą na psychiatrię, zamiast do stacji dializ zawieźli go na psychiatrię. Lekarz dał mu zastrzyk na uspokojenie i może tym jeszcze mu zaszkodził. Ale nie stwierdził, że nadaje się na oddział psychiatrii i odesłał do domu. A wszystko trwało – mówi Gazecie Wrocławskiej tata Kacpra.



- Przez ten cały czas mówiliśmy lekarzom, że on choruje na cukrzycę, że ma dializy i musi zostać zdializowany, ale nas nie słuchali. Dzwoniliśmy do Pokaż całość