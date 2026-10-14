Elitarna jednostka ratownictwa medycznego prosi o pieniądze. "Doszliśmy do ściany"
Specjalistyczna jednostka w ratownictwie medycznym musi prosić o pieniądze. Związkowcy działający w Lotniczym Pogotowiu Ratunkowym domagają się, aby jej budżet dostosować do prawdziwych potrzeb. Ministerstwo Zdrowia ocenia jednak, że finansowanie LPR jest adekwatne.starnak
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Komentarze (57)
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Niemożliwe, żebyśmy żyli w takiej patologii, że lekarze w zwykłym powiatowym szpitalu w Zakrzaczkach Dolnych zarabiają po 200tys miesięcznie, a brakuje nam na helikoptery ratujące życie.
To nie może być aż tak patologiczne.
Ale z drugiej strony, podają niżej pensje i nie są astronomiczne. Ciekawe czy mają też lekarzy na kontraktach, nie ujętych w tym zestawieniu.
Bo to wyjątkowa sytuacja ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ups, popsułem narrację?
¯\(ツ)/¯
Aaa i pamiętajcie
- za 2 miesiące zbiórki świąteczne
- za 3 miesiące WOŚP,