Ostatnio chyba na kanale Do roboty były odcinki o LPR i o ile dobrze pamiętam gadali, że zarobki pilota śmigłowca nie są jakieś bardzo duże a w artykule kwoty rzędu 30 - 40 tysięcy. Jak to nie jest dużo to co to jest? Mówili też, że średnio mają 3 wyloty na zmianie a czasem cały dzień siedzą na dupie bo pogoda zła do latania.