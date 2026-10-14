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Czy to koniec Mazur, jakie znamy? Dolina Krutyni wkrótce może zmienić się nie do poznania.aldi7x
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Czy to koniec Mazur, jakie znamy? Dolina Krutyni wkrótce może zmienić się nie do poznania.aldi7x
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Komentarze (10)
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W zasadzie to podatek katastralny mogły by płacić również instytucje państwowe. Samorząd do centrum a centrum do samorządu za grunty które ma pod kontrolą.
W przypadku kiedy danej ziemi absolutne nikt nie chce to uznawać że należy ona do natury - czyli wszelka działalność człowieka
skad to wycie lewakow?
I tak to wygląda na Mazurach, większość lini brzegowej jest zabudowana, ogrodzona. Nie dostaniesz się tak łatwo, bo warszawiacy wykupili prawie wszystko xD
Jako ślązak, gdzie u nas jeziora są ogólno-dostępne, myślałem
@new-object: gdzie niby tak jest? bo coś nie chce mi sie wierzyć, prawo nie pozwala na budowe ogrodzeń do lini brzegowej
co najwyżej pomost może być prywatny i zamknięty