Jakie Mazury? Mazury zostałe wysprzedane. Byłem w Maju, to nad jednym jeziorem było tylko jedne miejsce, gdzie lokalsi mogli przyjść i odpocząć nad wodą - a było to miejsce po hotelu, który został opuszczony. Czyli prywatna ziemia, ale wlasciciel zapomniał.



I tak to wygląda na Mazurach, większość lini brzegowej jest zabudowana, ogrodzona. Nie dostaniesz się tak łatwo, bo warszawiacy wykupili prawie wszystko xD



Jako ślązak, gdzie u nas jeziora są ogólno-dostępne, myślałem Pokaż całość