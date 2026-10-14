Lekarze mają poczucie, że padli ofiarą nagonki
Od kilku tygodni z redakcją Gazety Lekarskiej kontaktują się lekarze, którzy wskazują na pogorszające się nastawienie do całego personelu medycznego. Zwłaszcza osoby pracujące na szpitalnych oddziałach ratunkowych oraz w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej skarżą się, że coraz częściej spotyktomasztomasz1234
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Komentarze (67)
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Tak tylko podpowiadam
Ciekawe kto tym hejtem steruje? Byli sędziowie, nauczyciele, teraz lekarze. Kto następny?
No k---a nie wcale. Zawsze ministrem zdrowia jest lekarz. Zawsze ordynatorem w szpitalu też jest lekarz. To lekarze stworzyli zasady tego systemu pod siebie i się uwłaszczyli na pieniądzach przymusowo odbieranych podatnikom.
Obecnym ministrem jest pożal
Sie Boże prawniczka, poprzednia to polonistka z wykształcenia, w tym kraju ministrami zostają ludzie którzy nie mają pojęcia często o medycynie