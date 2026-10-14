L4 z powodu depresji i stresu. Na Pomorzu ich liczba gwałtownie rośnie
Coraz więcej mieszkańców Pomorza korzysta ze zwolnień lekarskich z powodu zaburzeń psychicznych. W ciągu pięciu lat liczba wystawionych e-ZLA wzrosła o prawie jedną trzecią, a liczba dni nieobecności w pracy zwiększyła się o ponad 600 tys. dni.Kolekcjoner_dusz
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 35
- Odpowiedz
Komentarze (35)
najlepsze
@akrisch:
Moim zdaniem wynagrodzenia to tylko niewielka część całego obrazka zmian z ostatnich kilkudziesięciu lat. Bardziej niż same zarobki wskazałbym chociażby:
- brak bezpieczeństwa zatrudnienia, wręczanie wypowiedzeń za nic - tylko po to, aby słupki dla akcjonariatu były zielone,
- totalny mobbing (w tym potrącenia premii oraz zwolnienia) pracowników, którzy mają totalnie naturalne i często nieelastyczne zobowiązania poza pracą - opieka nad
Jest prosta zasada którą ukuł renomowany profesor ekonomii: wydajesz na auto maksymalnie połowę wynagrodzenia rocznego. Nie więcej. Wtedy jest to racjonalne zarządzanie budżetem firmy o nazwie Ty.
Jestem w delegacji w pomorskim już trzeci rok i autentycznie czasami mam ochotę się przysłowiowo "wyhustac".
Wiecznie albo leje, albo wieje i jest szarówa, albo oba naraz. W reszcie kraju rekordowe upały latem, a tutaj? Łącznie może z 4 dni gdzie temperatura byla w okolicach 30 stopni... Masakra. Jak dla mnie miejsce nie do życia na stałe.
Sam pochodzę z nadmorskiej miejscowości