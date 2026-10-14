Ja bym wiązał to też w jakiś sposób z pogodą.

Jestem w delegacji w pomorskim już trzeci rok i autentycznie czasami mam ochotę się przysłowiowo "wyhustac".

Wiecznie albo leje, albo wieje i jest szarówa, albo oba naraz. W reszcie kraju rekordowe upały latem, a tutaj? Łącznie może z 4 dni gdzie temperatura byla w okolicach 30 stopni... Masakra. Jak dla mnie miejsce nie do życia na stałe.

Sam pochodzę z nadmorskiej miejscowości Pokaż całość