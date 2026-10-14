Nastolatek na hulajnodze potrącił kobietę. Lądował śmigłowiec LPR
Groźne zdarzenie na drodze pieszo-rowerowej w Kostrzynie. Nastolatek jadący hulajnogą zderzył się z około 50-letnią pieszą. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR, a obie osoby trafiły do szpitala. Okoliczności wypadku wyjaśnia policja.InfoMagazyn
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Komentarze (10)
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Jak u mnie w bloku jeżyk zaplątał się w sznurek pod dachem, to przyjechały dwa wozy bojowe z PSP ratować ptice ;)
@Basiura89: Troche tak, troche nie. Zalezy jak służby wzywajace bardzo "cisną". No i zalezy od dostepnosci. Np. strazacy oceniaja stan poszkodowanych w wypadku samochodowym i oceniaja ze dana osoba ma male szanse na przezycie lub nie ma to