Awantura na SOR - ludziom kończy się cierpliwość
26-latek, który przyjechał na Szpitalny Oddział Ratunkowy w Warszawie z ciężarną partnerką, zaatakował personel. Miał żądać innego postępowania wobec swojej ciężarnej partnerki. Wszczął kłótnię z położnymi i pracownikami SOR-u.Kemosz
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Komentarze (104)
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@czatgpt: OK ale po co niszczyć sprzęt szpitalny? Co on winien?
3 miesiące sanek nauczy go pokory, zwłaszcza że baba w 8 miesiącu ciąży to sobie facet obejrzy dzieciaka po wyjściu z aresztu xD
Ceny iście przetargowe ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Ale masz na myśli triaż? Przecież to się chyba odbywa niemalże od razu po przybyciu (?). Dopiero potem się ląduje w żółwiej kolejce. Przynajmniej takie są moje doświadczenia, choć może to się zmieniło i/lub zależy od miejsca.