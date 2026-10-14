Następny przyglup z kamerka. Wpie…la sie z kamera, przez okno filmuje policjantowi pisma i notatki, które mogą zawierać informacje poufne i ma pretensje, że go ktoś chce legitymować. Chcial się zabawić w audyt, ale okazał się za głupi i nie podumal, że filmowanie radiowozu to co innego niż filmowanie przez okno danych, do których nie powinien mieć wglądu. I jeszcze wrzucił dowody do sieci :) Mam nadzieję, że w sądzie przyglupa dojadą. Pokaż całość