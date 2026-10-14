Zatrzymanie za filmowanie radiowozu.
Pewien jegomość postanowił zabawić się w #audytobywatelski Policjant oczywiście zabrania nagrywania radiowozu, a także nakazuje się legitymować i grozi sankcjami za niewykonywanie poleceń.robert-kuzba
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 36
- Odpowiedz
Komentarze (36)
najlepsze
@DuchZoliborza:
"Jestem policjantem. Zesraj się albo idziesz w kazamaty."
Takie dałny jak ty to większe zagrożenie dla tego kraju niz kacapskie matoły.
Komentarz usunięty przez autora
Komentarz usunięty przez moderatora
Zakop, bo prawie uruchomiłem wideo.
@DuchZoliborza: Można filmować wszystko w przestrzeni publicznej, policjanty sami wystawili dokumenty na widok osób postronnych.
@DuchZoliborza: Nikt mu do tego radiowozu nie wlazł.
Uważasz, że wnętrza radiowozu nie wolno nagrywać z zewnątrz, przez szybę?
Są jakieś przepisy dotyczące zachowania minimalnej odległości od radiowozu? :)
A co będzie jak policjant zostawi dokumenty wrażliwe na desce rozdzielczej, wyjdzie i ktoś je sfotografuje?
ich możesz tylko wazelinować i wpłacać piniążki