Żeby nie było, że zakopuje bo jestem za cenzurą Internetu, bo nie jestem. Natomiast internet jest martwy, jego jakość to syf jak TikTok i meta albo trump. Nie ma już czego bronić, a nawet gdyby było to nie ma powodu. Obecnie wolność w internecie została przykryta przez algorytmy pupularności i klikalności. Z tej wolności sprzed kilkunastu lat nie zostało nic, bo wolanosc została odebrana przez korporacje, wiec działanie władz niczego już nie Pokaż całość