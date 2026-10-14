RĘCE PRECZ OD NASZEJ SIECI!
24 października spotykamy się przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów w Warszawie, aby podobnie jak 14 lat temu podczas protestów przeciwko ACTA - ponownie stanąć w obronie wolności Internetu i stanowczo sprzeciwić się próbom jej ograniczania! Zapraszamy!HACKIN9
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Komentarze (37)
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U nas jak widać też już się naciski zaczęły.
MINISTERSTWO PRAWDY ( ͡°( ͡° ͜ʖ( ͡° ͜ʖ ͡°)ʖ ͡°) ͡°)
ja mam 40 lat mordo. a gówniarstwo kocha inwigilacje.
@JanTadeusz: Tez mam tyle, ale powiedzmy sobie szczerze - obecny Internet to nie to samo co lata 90'
Internet jest martwy, boty stanowią chyba 80% ruchu a jedyny "pewny nowy content" to ten który sam wrzucam bo nawet nie wiesz czy na takim k--------u jak wykop nie plusujesz bota.
Podpalenie jednego datacenter obraca o 180 stopni co jest dobre a co złe w internecie a ludzie są za głupi żeby to nawet dostrzec.
Po c--j mam bronić takiego internetu?
Ja wysiadam.
Dopóki
Tylko, że reakcja na wykopie jakaś inna...
oni chcą się wybić na tej ustawie i zostać drugim bithub.pl szurskim