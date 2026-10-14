Nie doczekał dializy. Prokuratura analizuje sprawę śmierci
Po śmierci 29-letniego Kacpra Burskiego, chorego na cukrzycę, dyrekcja świdnickiego szpitala Latawiec zawiesiła personelCecebumbum
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Po śmierci 29-letniego Kacpra Burskiego, chorego na cukrzycę, dyrekcja świdnickiego szpitala Latawiec zawiesiła personelCecebumbum
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Komentarze (18)
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schizofrenicy zdiagnozowali schizofrenie
@jamajskikanion: najgorsze tutaj jest to ze on mial diagnoze, dializy bral regularnie na chorobe o ktorej wiedzieli, miejsce mial przygotowane a konowaly stwierdzily "a c---a tam, my wiemy lepiej"
@Anomalocaracid: Niestety tak, są z nami w społeczeństwie i nie wiesz czy na nich nie trafisz, a powinni siedzieć w zamknieciu i czekać na proces.
Tylko głupiec umiera bogaty.