Jak zniszczyć faceta w Polsce? Lepiej niech Twoja partnerka tego nie ogląda.
Mąż prawniczki oskarżony o p-----c, zatrzymanie przez policję, utrata dachu nad głową i zerwany kontakt z córką. Wystarczyło jedno zgłoszenie, by w oczach systemu stał się przestępcą. Choć prokuratura po dokładnym śledztwie nie znalazła żadnych dowodów winy, machina administracyjno-sądowa ruszyła.dj-daniel-jaz
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Komentarze (23)
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W sumie racja. Matematyków bardziej szanujemy niż prawników. Bo matematycy bardziej szanują ludzi.
@jakub-dolega: prawo (np. kodeks karny) jest napisane bardzo pięknym językiem algorytmicznym (kk - zresztą odziedziczony z niemieckich, precyzyjnych konstrukcji).
Kodeks cywilny odziedziczony z prawa rzymskiego - też elegancki język.
Zatem gdzie problem? Nie wiem ale się domyślam ( ͡° ͜ʖ ͡°)