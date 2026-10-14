Najgorzej, że każdej babie może tak odwalić i takich przypadków jest bardzo dużo. Ten akurat jest dość mocny i skrajny, jednak znam sporo sytuacji, gdzie po tych 3-5 latach facet jest kompletnie już zepchnięty na bok i jedyne jego zadanie to przynosić pieniędze. Nie dostaje nic w zamian.