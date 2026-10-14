Współczuję nieświadomym osobom które płodzą teraz dzieci i są szczęśliwi że wybudowali dom na kredyt mogą wypić ciepła kawę trzęsąc się nie z zimna a czy kołchoz w którym pracują jutro będzie istniał.

Sabotaż gospodarczy Europy. Takie lewicowe akcje mogą mieć miejsce w czasie dobrobytu i spokoju a nie teraz gdzie świat się sypie 3 wojna światowa wisi na włosku a ceny energii i paliwa wywaliły w kosmos. Poczekajcie jak dług który Pokaż całość