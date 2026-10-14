Dobijają ich ceny energii. Ogłosili zwolnienia grupowe
Odlewnia Elzamech w Elblągu zgłosiła zamiar zwolnienia 58 z 64 pracowników. Redukcja zatrudnienia ma zakończyć się do 28 lutego 2027 r. Latem firma złożyła wniosek o upadłość.VoxClamantisInDeserto
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Komentarze (46)
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przykład z ostatnich dni, Rosja zaproonowała sprzedaż za półdarmo rafinerii amerykańskim biznesmenom no i od razu Trump ogłosił że Ukraina ma przestać atakować rafinerie naftowe i że przydałby się nowy prezydent Ukrainy
Zakop
@slonecznyupal: a to cena produktu nie znaczenia na popyt? ehh nowa ekonomia wg lewicy z popis
Poświęcenie na rzecz Rosji i Niemiec jest warte tej gry ;)
Żaden oficjalny, recenzowany raport naukowy w tym raporty IPCC nie twierdzi, że zmiana klimatu doprowadzi do całkowitego wyginięcia ludzkości.
Sabotaż gospodarczy Europy. Takie lewicowe akcje mogą mieć miejsce w czasie dobrobytu i spokoju a nie teraz gdzie świat się sypie 3 wojna światowa wisi na włosku a ceny energii i paliwa wywaliły w kosmos. Poczekajcie jak dług który