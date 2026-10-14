Niemcy nie wypłacą odszkodowań dla polskich ofiar. "Zawstydzające"
Projekt budżetu Niemiec na 2027 rok nie przewidział środków na humanitarną pomoc dla polskich ofiar niemieckiej okupacji. Rząd Niemiec obiecał zbadanie takiej możliwości w zeszłym roku - przypomina dziennik "Frankfurter Allgemeine Zeitung".VoxClamantisInDeserto
- #
- #
- #
- #
- #
- 13
- Odpowiedz
Komentarze (13)
najlepsze
Realia są takie - gdyby była możliwość reparacji to nie trzeba by było żebrać. Wymusilibyśmy siłą polityczną lub militarną..