45-latek, który jako pasażer uczestniczył w wypadku śmiertelnym w Stargardzie (woj. zachodniopomorskie), to znany w regionie deweloper i właściciel firmy budowlanej. Z informacji o2.pl wynika, że Marcin P. był w przeszłości karany za kierowanie gróźb do współpracowników. Mężczyzna jest współpodejrza