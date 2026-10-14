Jechali 270 km/h. Oto kim jest pasażer BMW. To deweloper
45-latek, który jako pasażer uczestniczył w wypadku śmiertelnym w Stargardzie (woj. zachodniopomorskie), to znany w regionie deweloper i właściciel firmy budowlanej. Z informacji o2.pl wynika, że Marcin P. był w przeszłości karany za kierowanie gróźb do współpracowników. Mężczyzna jest współpodejrzaairaG
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 18
- Odpowiedz
Komentarze (18)
najlepsze
A co szkodzi obiecać
Mogo ci wszystko obiecac bo w polsce niema zadnych mechanizmow do rozliczania polityków
Co prawda każdy dostanie około 2-4 lat, bo takie u nas daje się wyroki w takich sprawach. Ale wykopki są odporne na takie fakty.