Kaspersky padł. Zapora najwyraźniej nie działa na ukraińskie drony
Problemy Kaspersky i awarie w Rosji. Czy te zdarzenia są powiązane?aleksanders3
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Problemy Kaspersky i awarie w Rosji. Czy te zdarzenia są powiązane?aleksanders3
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Kto w to uwierzył
https://www.youtube.com/watch?v=rnj3xoRwGFs
Mowa o zaporze sieciowej (firewall) w programie antywirusowym
Zapora ogniowa chroni przed pakietami danych w sieci, a nie przed eksplozjami i dronami uderzającymi w budynki
Wygenerowanie jak największego szumu medialnego przy minimalnym nakładzie
Tak używali, zgodnie z prawem i przeznaczeniem. Sam sędzia Tuleya to podpisywał XD.