W sumie to ciekawie/nieciekawie wyglada ze taki konfikt moglby kraj cofnac o 30-50lat zniszczenie infrastruktury neta wraz z mobilnym, glowne sieci energetyki, wodociagi i cieplownictwo, mosty. I zyjesz jak w 1900roku, musisz isc po wode z wiadrem, kibel moze nie dzialac, prad troche z agregatu az paliwo sie skonczy, net dla waskiej grupy co zalapia sie na starlinka ale tez ograniczony ladowaniem telefonu itp. Wiadomo ze to skrajny scenariusz ale nie niemozliwy Pokaż całość