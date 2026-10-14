Jak już chcą dawać więcej na dzieci to może zamiast pieniędzy do ręki to np. darmowe przedszkola albo posiłki w szkołach. Przynajmniej patus nie przewali na Vice Roye. Bo póki co to jak dostaję co miesiąc 800 zł tak co miesiąc muszę przelać 300 do przedszkola (nie licząc zajęć dodatkowych, składek na komitet, itd.). Równie dobrze można te pieniądze od razu przeznaczyć na przedszkola bez przelewania w kółko.