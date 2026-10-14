800+ wzrośnie? Petycja już w Sejmie
Dyskusja o tym, że świadczenie 800+ powinno być waloryzowane, toczy się od dłuższego czasu, bo realna wartość tej pomocy dla rodzin co roku spada. W Sejmie pojawiła się obywatelska petycja, w której wskazano możliwości wyliczania świadczenia dla Polaków. Ci mogliby na tym zyskać i to niemałe pieniądFXMAG
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Komentarze (91)
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Dzieci jak nie bylo tak nie ma.
Ten wał w zasadzie e każdym kraju rozwiniętym.
Tusk kiedyś zabrał się za wiek emerytalny i stracił przez to włądzę