U mnie na nowym osiedlu jest wiecej kamer niz w takiej nie wiem Biedronce. W bloku saloniki, z 2x2m2 ale maja 3-4 kamery. Na pewno nie rejestruja TYLKO ich salonow, ale widza o wiele wiecej (cale osiedle, parking, nie zdziwie sie ze rejestruja tez dzwiek). Tyle razy kusi mnie zglosic zeby ktos wpadl i skontrolowal po co im tyle kamerek (to Biedronka obok ma z 2 kamery na taki metraz) tylko nie Pokaż całość