Policja chce stałego dostępu do miejskich kamer. UODO alarmuje
UODO chce nowych przepisów dotyczących monitoringu wykorzystywanego przez Policję, zwłaszcza technologii rozpoznawania twarzy i innych danych biometrycznych. Zdaniem urzędu służby powinny korzystać z takich narzędzi wyłącznie w niezbędnym zakresie.AndrzejTom
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Komentarze (22)
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Popieram przedmówcę, ciężkie i bezwzględne kary za nadużycia, a jeśli nie poprawi to łapania przestępców to zabrać z powrotem.
Ciężko się czyta takie komentarze.
Ku uciesze motłochu, na fejsie stare komuchy są zawsze szczęśliwe w tym temacie, bo całe życie się "boją".