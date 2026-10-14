Po Yandexie, Ukraina zaatakowała Mega Data Center Sberbanks warty 122bln rubli
Dzisiaj 14 października, Ukraińskie Ministerstwo Obrony, poinformowało, że wojsko zaatakowało Rosyjski Mega Data Center warty 122bln rubli, czyli ponad 5 miliardów złotych. Serwerownia mogła pomieścić ponad 120tys. serwerów, a jej przepustowność energetyczna możliwe 82MWK1DoN
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Komentarze (108)
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Weź OPie, tyle nie jest warty cały Samsung.
@PunxNnotDead:
Dla wyjaśnienia - mld a nie mln.