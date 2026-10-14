Nie tylko emeryci klikają co popadnie. Co czwarty Polak nie sprawdza linków
Czy tego chcemy, czy nie, żyjemy w epoce, w której algorytmy sztucznej inteligencji potrafią wygenerować idealny klon głosu czy napisać bezbłędny kod złośliwego oprogramowania. Tymczasem najsłabszym ogniwem cyfrowego ekosystemu nadal pozostaje człowiek. Z najnowszego raportu Banku Pekao wynika, żeFXMAG
- #
- #
- #
- #
- #
- #
- 13
- Odpowiedz
Komentarze (13)
najlepsze
Odpalasz stronę, na początku tylko pojawia się baner na dole, przeciągasz odrobinę i od góry i od boków nagle zaczyna ci się wysuwać reklamy, próbujesz przesunąć stronę za te 10mm2 jakie pozostały i nagle zaczyna cię przekierowywać na jakieś scamy.
Kiedyś w pracy opowiadałem gościowi coś o cyberbezpieczeństwie ... gościu do mnie "nie używam komputera" - tak jakby myślał, ze problemy z cyberbezpieczeństwem go nie dotyczą bo lata z urządzeniem który może i fizycznie komputera nie przypomina ale de facto nieważne czy iOS, czy android ... dla mnie to mini komputer w kieszeni.
1. Architektura von Neumanna
2. System operacyjny (Android
Wykopki też, klikając w ten spam od fxmag