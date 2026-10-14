Dzisiaj pomyślałem sobie że kupię telefon jakiś na olx, ja pierdziele, jeden chłop mi mailem podsyła fejkową aukcje na olx z kup teraz, drugi z kolei SMS wysyła mi link na allegro lokalnie pomimo, że pisałem z nim normalnie na olx. Mówię dobra ciul tam na dzisiaj pecha wyczerpałem, patrzę jakiś spoko telefon w rozsądnej cenie pisze do jakiejś kobitki, ta coś tam odpisuje ale z dużymi przerwami, nagle patrzę jej konto Pokaż całość